Водитель неделю жил во вмерзшем в реку грузовике в Хабаровском крае

В Хабаровском крае грузовик провалился в реку и вмерз в лед. Водителю пришлось неделю жить в кабине большегруза в ожидании освобождения. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишут "Известия".

ЧП произошло по пути в поселок Новый Ургал Верхнебуреинского района. Во время переправы через реку машина провалилась под лед. Несмотря на то, что река была неглубокой, вытащить грузовик водитель и его напарник не смогли. Ситуация осложнялась тем, что в этом районе не было сотовой связи.

Публикация от UssurMedia (@ussurmedia) Янв 31, 2018 в 10:27 PST

В результате водитель остался в машине, а его напарник пешком отправился за помощью в ближайший поселок. До него было около 30 километров. Пока прибыла подмога, грузовик успел вмерзнуть в лед. Вызволить его оттуда удалось только спустя неделю с помощью КамАЗа и тепловых пушек, которыми отогревали колеса. Все эти дни водитель жил в кабине.