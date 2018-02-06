Иванка Трамп пройдет во главе делегации США на закрытии Игр в Пхенчхане

Дочь президента Соединенных Штатов Америки Иванка Трамп, являющаяся также его старшим советником, возглавит делегацию американских спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады в Южной Корее. Об этом ее лично попросил Дональд Трамп.

Помимо закрытия, Иванка планирует посетить ряд соревнований, в которых будут участвовать ее соотечественники, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что вице-президент США Майкл Пенс возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Олимпийских игр.