Продовольствие закончилось на стоящем вблизи Владивостока сухогрузе из КНДР

У экипажа северокорейского сухогруза Man Gyong Bong, который стоит вблизи Владивостока, закончились запасы продовольствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова. Сейчас компания готовит информацию об аварийной ситуации. Сообщение направят в консульство КНДР и приморским властям.

"Сегодня в 17:00 (10:00 мск) уйдет сигнал бедствия. Я аварийное сообщение даю как представитель компании, а капитан даст очередной сигнал бедствия", — заявил Баранов.

Теперь судно стоит в акватории порта Владивосток, но пришвартоваться для разгрузки и заправки ему не дают. На борту сухогруза находятся 30 человек.

В Приморье из Раджина судно пришло еще 31 января. Но в порт войти не разрешили – возникли подозрения, что на борту санкционный груз. Однако там находятся контейнеры с китайским кормом для животных, он не является санкционным.

Решения проблемы экипаж ждал трое суток: судно стояло в 3 километрах к югу от Владивостока. В субботу, когда закончилось топливо, сухогруз подал сигнал бедствия. Компания перевозчик отправила на подмогу танкер с топливом.