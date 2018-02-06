В Барнауле горит музей ветеранов Афганистана

В центре Барнаула произошел крупный пожар: загорелся музей ветеранов Афганистана. Огонь охватил весь первый этаж здания. Пожару присвоена повышенная категория сложности, передает РИА Новости.

В настоящее время пламя распространилось на второй этаж и чердачные перекрытия. Всего огнем объято 150 квадратных метров площади.

Первое подразделение пожарных прибыло на место ЧП через пять минут после вызова. Были затребованы дополнительные силы, так как здание пустотное. Сейчас в тушении задействованы 42 пожарных и 14 единиц спецтехники.