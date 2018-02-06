32 российских спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд

В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступило 32 апелляции от российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпийские игры в Южную Корею. Об этом на сессии МОК, которая начала свою работу в Пхенчхане,сообщил глава CAS Джон Коутс.

"Апелляции на решение комиссии МОК по недопуску на Олимпийские игры в Пхенчхане сегодня утром подали 32 российских спортсмена", — приводит слова Коутса РИА Новости.

Также он сообщил, что эти дела будут рассматриваться уже в Пхенчхане. Пока, по словам главы Спортивного арбитражного суда, он не может назвать фамилии подавших апелляции спортсменов, поскольку сам не знает их имен.

Позднее официальный сайт CAS опубликовал имена российских атлетов, подавших апелляцию. Полностью список спортсменов выглядит следующим образом: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (шорт-трек); Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (биатлон); Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (конькобежный спорт); Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (лыжный спорт); Ксения Столбова, Иван Букин (фигурное катание); Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей); Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (хоккей). Слушания по делам россиян предварительно назначены на 7 февраля.