ОКР могут частично или полностью восстановить в правах ещё до завершения Олимпиады

Сессия МОК поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России за допинг-нарушения в Сочи. При этом глава комиссии по допуску российских атлетов Николь Хевертц отметила — восстановить в правах частично или полностью наш комитет могут ещё до завершения Игр в Пхенчхане.

Президент организации Томас Бах отметил — всё зависит от того, как будут соблюдать решения исполнительного комитета, передает телеканал "Россия 24". Это оценит специальная группа. Решение о дисквалификации было принято в декабре. В итоге наши спортсмены будут выступать под олимпийским флагом и только по индивидуальным приглашениям. Всего их получили 168 человек.

В свою очередь, глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, который вместе с почетным президентом Олимпийского комитета России Виталием Смирновым представляет нашу страну на сессии МОК, заявил — Россия собирается жестко соблюдать регламент МОК, пока решение исполкома остается в силе. Он отметил, принципы права превышего всего. Тем более, что от этого зависит, сможет ли наша команда на закрытии пройти под флагом страны.

"Несмотря на наше частичное несогласие с решением от 5 декабря, мы четко и по всем пунктам его выполняли. Все зависящее от ОКР было сделано. Мы намерены и впредь жестко соблюдать созданный для нас МОК регламент, пока решение исполкома остается в силе. Принципы права должны оставаться превыше всего", — заявил Тарпищев.