В Петербурге лютуют метели, число аварий превысило 1500

Февральские метели с Ладожского озера принесли в Санкт-Петербург более 30 сантиметров осадков за последние сутки. В понедельник дороги Северной столицы замерли в девятибалльных пробках, количество дорожно-транспортных происшествий превысило полторы тысячи.

Коммунальные службы и Госавтоинспекция работают в усиленном режиме, сообщает телеканал "Россия 24". По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток снегопад в Петербурге не прекратится.