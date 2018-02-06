Непогода в Казани: горожан призвали помочь в уборке снега

В Казани тоже борются со снегом, передает телеканал "Россия 24". На улицах города работает почти тысяча единиц спецтехники. В первую очередь расчищают центральные дороги и остановочные площади, чтобы обеспечить движение общественного транспорта.

За выходные в столице Татарстана выпала почти месячная норма осадков, и снегопад не прекращается. Снегоплавильные камеры не справляются с таким объемом работ и приходится вывозить снег на специальные площадки. Не хватает и дворников, поэтому казанцев призывают также помочь в уборке снега возле подъездов жилых домов. В школах и детских садах Казани объявлен день свободного посещения.