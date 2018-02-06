Трампу предстоит решить, будет ли обнародован документ демократов о "российском вмешательстве"

Комитет по разведке американского конгресса проголосовал за публикацию секретной записки о так называемом "российском вмешательстве", которую подготовили демократы. Теперь у президента США есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию документа, передает телеканал "Россия 24".

В конце минувшей недели республиканцы распространили меморандум, в котором критикуется работа ФБР и Минюста. В нем в том числе указано, что Федеральное бюро расследований следило за советником-волонтером штаба Дональда Трампа, а также поддерживало в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон. В ответ демократы подготовили "свой" документ, который теперь и хотят опубликовать.