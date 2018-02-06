Политический кризис на Мальдивах: режим ЧП и волна арестов

Политический кризис на Мальдивах набирает силу. По данным местной прессы, полиция арестовала двух судей Верховного суда страны. Накануне был задержан бывший президент Момун Абдул Гаюм.

Начиная с 5 февраля в островном государстве действует режим чрезвычайного положения, парламент приостановил работу. Режим ЧП ввели после того, как Верховный суд постановил освободить из тюрьмы ряд политических лидеров. Действующий президент, а также представители прокуратуры, полиции и вооруженных сил заявили, что таким образом оппозиция готовит импичмент главы государства.

Госдеп США и глава британского МИД уже заявили, что обеспокоены ситуацией на Мальдивах, передает телеканал "Россия 24" Они призывают призывают президента Мальдив, армию и полицию выполнять постановления Верховного суда страны.