ОКР ответит за поведение российских болельщиков на Олимпиаде

Глава комиссии Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане Николь Хевертц заявил, что Олимпийский комитет России будет нести ответственность за поведение на зимних Играх-2018 болельщиков из нашей страны.

"Основная ответственность ОКР — члены делегации. Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах", – цитирует Хевертца ТАСС.

Ранее глава комиссии МОК сообщил, что Олимпийский комитет России может быть частично или полностью восстановлен в правах еще до завершения Олимпиады в Южной Корее.