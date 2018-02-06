Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Сибирский банк реконструкции и развития (Тюмень) лишился лицензии. По величине активов 1 января 2018 года данный банк занимал 322 место в российской банковской системе.

Центробанк, отозвавший лицензию, ранее неоднократно применял в отношении Сибирского банка реконструкции и развития меры надзорного реагирования. Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Также один раз на этот вид операций вводился запрет, сообщает РИА Новости.

Отзыв лицензии осуществлен на основании Федерального закона "О банках и банковской деятельности". В настоящее время в банке работает временная администрация.