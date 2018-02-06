Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Тема:
Проблемы в банках 4 часа назад
6 февраля 201806:59
Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развитияЧитайте нас в Telegram
Сибирский банк реконструкции и развития (Тюмень) лишился лицензии. По величине активов 1 января 2018 года данный банк занимал 322 место в российской банковской системе.
Центробанк, отозвавший лицензию, ранее неоднократно применял в отношении Сибирского банка реконструкции и развития меры надзорного реагирования. Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Также один раз на этот вид операций вводился запрет, сообщает РИА Новости.
Отзыв лицензии осуществлен на основании Федерального закона "О банках и банковской деятельности". В настоящее время в банке работает временная администрация.
-
ЦБ считает банковскую систему России здоровой3 суток назад
-
ЦБ отозвал лицензии у двух банков4 суток назад
-
"Стар Альянс" лишился лицензии за отмывание12 суток назад
-
"АлтайБизнес-Банк" лишен лицензии18 суток назад
-
"За утрату капитала": отозвана лицензия у банка "Северный кредит"1 месяц назад
-
Бегство или отпуск: куда уехал совладелец Промсвязьбанка1 месяц назад
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- Официально представлено новое поколение Mercedes-Benz A-Class
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
-
Пилота Романа Филипова представили к званию Герой России
- Российских артистов зовут выступать на Украине в железных клетках
- Французская альпинистка бросила напарника умирать в горах
- Роксана Бабаян нашла силы рассказать о Михаиле Державине
- Кажется, Бэнкси попался
- Как отпроситься в туалет во время обеда с королевой
-
Обвал на рынках. Сбудутся ли страшные предсказания?
- Заседание ЦБ РФ: решение на фоне турбулентности
- Экономическая свобода: топ-10 стран мира
- "Платон" и сборы попадут в Налоговый кодекс
- Государство хочет сократить расходы на медицину
-
Сергей Рябков рассказал об исках России к США
- Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи
- На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым
- Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев
- Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова летчика-героя
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Взрыв газа в Бутове: пострадали 4 человека
- Снегопад столетия сменится самым холодным днем зимы
- Актера Панина задержали за злостные нарушения
- Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить от рейдеров
- Новое метро: когда достроят "Мичуринский проспект"
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Страшное ДТП в Ленобласти: погибших уже девять
1 час назад
СК просит арестовать дагестанских чиновников
44 минуты назад
В кемеровском детском саду обнаружен радон
2 часа назад
Рынки: обвал, паника и хаос
2 часа назад
Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердце
05.02.2018 08:45
Глобализация создает энергетический кризис: 9 фактов
2 часа назад
Сына Фиделя Кастро похоронили в Гаване
7 часов назад
ЦБ отозвал лицензию у банка СБРР
3 часа назад
В ДНР собираются завершить паспортизацию в ближайшие 5 лет
39 минут назад
Обнищавшая телезвезда распродает недвижимость и шубы
44 минуты назад
"Плюшевый монстр": реакция 7-летней девочки и взрослого
46 минут назад
Россия обзаведется 114 новыми боевыми "Аллигаторами"
2 часа назад
Обогреватель поджег квартиру: трое погибших
2 часа назад
В КНДР из-за санкций ухудшается гуманитарная ситуация
8 часов назад
Истек срок домашнего ареста Михаила Саакашвили
9 часов назад
Индекс Dow Jones рухнул на полторы тысячи пунктов
9 часов назад
Новый глава ФРС Пауэл - причина обвала бирж США?
10 часов назад
Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений
18 часов назад
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России
18 часов назад
У владельцев iPhone X нашелся новый повод для возмущения
22 часа назад
"Идеальный враг" для идеального детектива
23 часа назад
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере