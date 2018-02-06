НХЛ. Александр Радулов помог "Далласу" обыграть "Рейнджерс"

Российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов помог своей команде на домашнем льду одолеть "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:1. Россиянин поучаствовал в первой шайбе "звезд", ассистировав партнерам. Таким образом, "Даллас" одержал третью победу подряд.

Помимо встречи в Далласе, 6 февраля состоялось еще несколько игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Торонто Мэйпл Ливз" с крупным счетом победил на своей площадке "Анахайм Дакс" – 7:4.

Хоккеисты "Нэшвилл Предаторз" в гостях оказались сильнее "Нью-Йорк Айлендерс". Основное время матча закончилось вничью – 4:4. А в овертайме точный бросок Романа Йоси принес "хищникам" победу.