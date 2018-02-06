Снегопад столетия уходит из Москвы

В Москве ожидается морозная погода, а снегопад, доставивший столько проблем жителям столицы и Подмосковья, покинет регион. Центр погоды ФОБОС прогнозирует лишь небольшой снег, который объясняется неустойчивостью атмосферы.

Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба. Температура будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Так, в Москве столбики термометров покажут минус 10 – минус 12, по области – минус 9 – минус 14. Ветер ожидается южный и юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.