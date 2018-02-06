В Сургуте "КамАЗ" насмерть сбил ребенка

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) водитель "КамАЗа" на одной из городских улиц сбил 9-летнего мальчика. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщили "Интерфаксу" в окружном управлении ГИБДД.