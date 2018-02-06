В Болгарии на курорте тяжело травмирован пятилетний россиянин

Черепно-мозговую травму на болгарском горнолыжном курорте Пампорово получил пятилетний москвич. Мальчик из России госпитализирован в бессознательном состоянии.

Ребенок на курорте в горах учился кататься на лыжах с тренером и родителями. Во время занятий с ним неожиданно столкнулся 15-летний сноубордист, сообщает ТАСС.