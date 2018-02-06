Передача Слепышева и покер Макдэвида помогли "Эдмонтону" обыграть "Тампу" в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Эдмонтон Ойлерз" на домашнем льду обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 6:2.

В составе победителей покером отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид, забросивший четыре шайбы (2-я, 23-я, 47-я и 54-я минуты). Еще по разу отличились Леон Драйзайтль (18-я) и Ииро Пакаринен (33-я). У проигравших шайбы забросили Алекс Киллорн (10-я) и Янни Гурд (42-я). Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев отметился результативной передачей. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 из 26 бросков и был заменен после второго периода.