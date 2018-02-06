Обогреватель поджег квартиру: трое погибших

По уточненным данным, жертвами пожара в квартире на востоке Москвы стали три человека. Четверо пострадавших, в числе которых двое детей, сейчас находятся в больнице. Еще 8 человек из соседних квартир пожарным удалось спасти, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

Возгорание возникло в квартире на шестом этаже в доме №46 на Новокосинской улице. Пламя охватило 40 квадратных метров. Людям пришлось прыгать из окон.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений женщина с двумя детьми выпрыгнула с балкона горящей квартиры. Еще два человека — из окна горящей квартиры", — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.