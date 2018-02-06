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6 февраля 201809:25

Россия обзаведется 114 новыми боевыми "Аллигаторами"
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Еще 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" закупит российское Минобороны. Они поступят на вооружение в течение ближайших 10 лет. Это будет новая модификация вертолета, пояснил замглавы Минобороны Юрий Борисов.

Он посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина в Приморском крае, сообщает "Интерфакс". "Прогресс" входит в холдинг "Вертолеты России". Здесь прошло совещание по закупкам военной техники.

Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с учетом боевого опыта в Сирии. Кроме того, унифицировать вооружение вертолетов Ка и Ми.

Ка-52 будет переработан и модернизирован. "Прогресс" совместно с разработчиком вертолета Конструкторским бюро "Камов" активно расширяют боевые возможности "Аллигаторов". Сейчас для "Аллигаторов" создают новые ракеты повышенной дальности, вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему. На модернизированном "Аллигаторе" будет установлен новый бортовой комплекс обороны. Он значительно увеличит
защищенность вертолета от поражения управляемыми ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух". Также планируется увеличить массу полезной нагрузки Ка-52, что расширить тактические возможности боевой машины.

В 2018 году российские Воздушно-космические силы должны получить шесть новых Ка-52. Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается с 2010 года.

Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

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