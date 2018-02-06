В Ленинградской области в ДТП погибли шесть человек

На 423-м километре автодороги Тихвин — Новая Ладога в Ленинградской области во вторник в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем "Ивеко" погибли шесть человек, передает ТАСС.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в районе 06:20 по московскому времени водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Водитель и пять пассажиров микроавтобуса в результате ДТП погибли.

Как сообщалось ранее, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушились сильные снегопады, спровоцировав увеличение числа ДТП.