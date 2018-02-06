СМИ сообщают о зараженной питьевой воде в олимпийском Пхенчхане

Несколько человек, прибывшие на Олимпийские игры в разных качествах, пожаловались на плохое самочувствие и абдоминальный дискомфорт. Сотрудники оргкомитета и службы безопасности подозревают, что причина кроется в питьевой воде.

Отмечается, что от норовирусной инфекции уже пострадали 36 человек, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Koreaboo. Основными симптомами болезни являются диарея, лихорадка, рвота и озноб, которые проявляются в течение двух дней после заражения.