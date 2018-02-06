Москвичи расстреливают из травматов и закидывают яйцами ночных снегоуборщиков

Ночные работы по расчистке дворов и улиц от снега вызывают у некоторых москвичей приступы агрессии – в дворников летят яйца, а иногда и пули из травматов.

"В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику (снегоуборочную)", — рассказал в эфире радиостанции "Вести FM" заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всеми подобными происшествиями теперь занимаются сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул он.

Обрушившийся на столицу снегопад уже окрестили снегопадом века – за двое суток выпало 125% месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают без перерывов, однако столько снега убрать моментально просто невозможно.