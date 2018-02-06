Россиян на Олимпиаде встретят без почестей и поселят в отдельном корпусе

Российская делегация на Олимпийских играх в Пхенчхане будет жить в отдельном корпусе олимпийской деревни прибрежного кластера в Канныне. В этом корпусе будут располагаться только россияне, спортсменов из других сборных поселят в других зданиях.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в олимпийской деревне не запланирована традиционная приветственная церемония для российских спортсменов, которые выступят на Играх в статусе команды "Олимпийских атлетов из России" (OAR). Обычно церемония включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов и исполнение гимна страны.