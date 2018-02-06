Страшное ДТП в Ленобласти: погибших уже девять

До девяти человек возросло число жертв ДТП в Ленинградской области. На объездной дороге в 10 километрах от Тихвина у мемориала "Самолет" ранним утром 6 февраля лоб в лоб столкнулись микроавтобус Ford Transit и грузовик Iveco.

Микроавтобус вез пассажиров из Череповца в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС. Но на 443-м километре автодороги М14 из Вологды в Новую Ладогу микроавтобус неожиданно выехал на встречную полосу. Водитель микроавтобуса погиб.

Среди погибших четверо жителей Вологодской области — 56-летняя женщина и трое молодых людей от 19 до 26 лет. Еще один погибший 26-летний мужчина прописан в Тихвине. Данные по остальным жертвам ДТП уточняются.

Спасателям приходится использовать специнструменты, чтобы извлечь людей из покореженного микроавтобуса. Обрушившиеся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область снегопады резко увеличили число аварий на дорогах.