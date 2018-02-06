В ДНР собираются завершить паспортизацию в ближайшие 5 лет

Депутаты Верховной рады Украины сегодня рассмотрят постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Тем временем в самопровозглашенной Донецкой народной республики начали выдавать собственные паспорта.

Паспорт гражданина ДНР стоит 250 рублей, но это пошлина. Чтоб получить его, надо проходить проверку, а ещё иметь регистрацию в бывшей Донецкой области или проживать в ней ещё до отделения от Украины. Но чаще всего оформление идёт недолго.

"Сказали: приходи через месяц. Через месяц пришёл, проверили, всё ли нормально, расписался, получил свой паспорт, очень этому рад", — рассказывает Сергей Боднар.

Срок украинских паспортов у людей заканчивается, в республике подрастают дети, приезжают иностранцы – выдают паспорта ДНР.

- Киев не раздражён такой ситуацией?

"Это их проблемы. Они же не признают наш паспорт, поэтому… Раздражён, не раздражён, но люди не могут без документов находиться. Я вам уже говорил. Они бросили, они от нас отказались. Раз бросили, извините, мы начали выдавать свой паспорт. Тем более, у нас другое государство", — объясняет начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощёка.

Россия паспорта ДНР и ЛНР признаёт, и аттестаты зрелости, и доверенности нотариусов и так далее. Для жителей Донбасса готовят льготы — по сроку проживания в России, по устройству на работу, по пересечению границы.

"В Ростовской области даже не заполняем миграционную карточку. Просто показываем — всё, проехал как нормальный человек", — рассказывает Сергей Боднар.

"И это ещё одна поддержка, ещё одна ступень к признанию ДНР. Все почувствовали надежду на будущее, на хорошее будущее", — считает Владимир Краснощёка.

ДНР и ЛНР регистрируют у себя украинских пенсионеров, принимают дончан, утерявших паспорта за рубежом. Республики стремятся к легальности.

"Мы никакие не сепаратисты, не террористы, мы прекрасные люди, трудолюбивые. Очень хотим мира и ждём переговоров с Украиной, с властями Украины", — делится Лидия Сиверена, гражданка ДНР.

Паспортизация Украины шла десять лет. В Донбассе намерены справиться за пять. Но уже с цифровой базой, её раньше не было, и по своему законодательству.

Всего за два года выдано 160 тысяч паспортов граждан Донецкой народной республики. Почти четырём тысячам подавшим заявления на получение паспорта отказано. Всё очень строго. Лишали гражданства ДНР лишь однажды. Эпатажный актер Никита Джигурда срочно получил паспорт, но через пять дней документ аннулировали. И забыли об этой истории.