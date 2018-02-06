Тренер российских конькобежцев Полтавец покинет команду в конце сезона

Гражданин Нидерландов Константин Полтавец, тренирующий сборную России по конькобежному спорту, покинет команду по завершении контракта, срок которого истекает в конце сезона. Об этом сообщил сам специалист, возглавивший сборную после Олимпийских игр 2010 года.

"Мой контракт заканчивается после этого сезона, — сказал Полтавец, которого цитирует ТАСС со ссылкой на портал Volkskrant. — Я обдумал все и принял решение прекратить работу со сборной России". Специалист, который не получил приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан, также добавил, что принял решение по личным причинам, а не из-за ситуации вокруг российского спорта.

Несмотря на достаточно четкую позицию тренера, глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отметил, что окончательное решение будет принято по завершении сезона.