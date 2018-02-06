Илон Маск создаёт в Австралии "виртуальную электростанцию" на 50 тысяч домов

Компания известного предпринимателя и изобретателя Илона Маска Tesla ещё пару лет назад была известна как мировой лидер в производстве автомобилей с электродвигателями.

Однако весной 2015 года Маск заявил, что расширяет деятельность и планирует снабжать "зелёной" электроэнергией жилые дома и общественные учреждения. В Tesla приступили к производству аккумуляторов, или электробатарей, для зданий. Литиево-ионные батареи, способные заряжаться от солнечных фотоэлементов, назвали Powerwall.

Тем временем в другом полушарии австралийские власти решили изменить энергетическую политику и обратились к компании Илона Маска с просьбой помочь им в строительстве крупнейшей в мире системы батарей для хранения энергии, собранной из "зелёных" источников. Через сто дней – осенью 2016 года – Tesla представила готовый объект.

Менее чем через месяц аккумуляторная система оправдала надежды, поддержав работу крупного угольного завода своими "вливаниями" на сто мегаватт всего за 140 миллисекунд (для сравнения: стандартным аварийным генераторам требуется для запуска 10-15 минут).

Вероятно, дружба, сплочённая мечтами о бесперебойном, дешёвом и "зелёном" энергоснабжении, окрепла, потому что теперь компания Tesla совместно с правительством Австралии планирует построить крупнейшую в мире "виртуальную электростанцию".

План у инженеров такой: на тысячи домов они хотят установить солнечные панели и батареи Tesla Powerwall. Таким образом получится единая система, которая позволит домам генерировать энергию, часть которой жители будут использовать для своих нужд, а часть – возвращать в электросеть штата при необходимости.

Власти штата Южная Австралия в пресс-релизе отмечают, что работа новой "виртуальной электростанции" также должна будет поддерживать стабильность благодаря децентрализации производств и хранению электроэнергии в больших аккумуляторах.

В течение следующих четырёх лет 50 тысяч домов Южной Австралии снабдят солнечными панелями мощностью пять киловатт, которые будут подключены к батареям Tesla Powerwall 2 на 13,5 киловатт-час.

Панели и батареи будут поставляться и устанавливаться бесплатно, но участникам проекта всё равно придется платить за потребляемую электроэнергию. Впрочем, по подсчётам экономистов, для жителей таких домов счета уменьшатся на приятных 30%.

Также отмечается, что все дома, входящие в систему, будут защищены от сбоев в энергоснабжении. Если вдруг Powerwall обнаружит сбой в сети, система немедленно подпитает дом энергией из резервных запасов.

Первая пробная версия "виртуальной электростанции" уже проходит тестирование, пока что к системе подключено 1100 объектов. После проверок солнечные батареи и панели получат жители ещё 24 тысяч домов, а затем предложение будет открыто для всех жителей Южной Австралии, сообщает сайт newatlas.com.

Добавим, что весной 2017 года компания Tesla начала принимать заказы на солнечные батареи нового типа, которые получили название "солнечная крыша".