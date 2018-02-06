Сказочке конец: россиянам не рекомендуют ехать на Мальдивы, охваченные беспорядками

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мальдивы, где происходят политические волнения. Об опасности посещения этого региона сообщило посольство РФ на Шри-Ланке, в зону ответственности которого входят Мальдивы.

"На сегодняшний день каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть", — пояснили ТАСС в диппредставительстве.

По данным туроператоров, в 2017 году республику посетили свыше 60 тысяч россиян.

5 февраля 2018 года президент Мальдив Абдулла Ямин объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней. Это было сделано после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте главе государства. По данным местных СМИ, двое судей Верховного суда были арестованы. Также взят под стражу бывший президент страны Момун Абдул Гаюм.