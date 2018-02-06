"Вы сценарий читали?": желавший покурить пассажир спровоцировал драку на борту "Аэрофлота"

Почти на два часа пришлось отложить вылет самолета "Аэрофлота" из Москвы в Красноярск по вине пьяного пассажира, которому сразу после посадки на борт захотелось покурить. Мужчина Требованиями дать ему сигарету он допек не только персонал, но и соседей, один из которых не сдержался и пустил вход кулаки. Очевидец снял произошедшее на видео.

Из аэропорта Шереметьево рейс SU1482 должен был отправиться в 01:15 6 февраля, однако взмыл в воздух только в 03:05. Виновником задержки стал словоохотливый молодой человек, сначала уговаривавший, а потом требовавший дать ему закурить. Сидевшему позади него пассажиру в конце концов надоели укоры и проклятия, которыми обильно сыпал его сосед, и он нанес ему несколько крепких ударов по голове.

"73 дебила на одного исполнителя. Дайте мне покурить и выйти! Чтоб вы сдохли, мрази! А вы сценарий читали, нет?" — продолжал разговаривать сразу со всем салоном дебошир.

После драки буяна сняли с рейса, а вылет перенесли почти на два часа.