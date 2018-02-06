Актер Джон Махони умер в хосписе в Чикаго

В США на 78-м году ушел из жизни известный американский актер британского происхождения Джон Махони. Он скончался 4 февраля в хосписе в Чикаго, пишет портал TMZ.

Махони более всего известен по роли в популярном комедийном ситкоме "Фрейзер" (Frasier), который шел на американском телевидении больше 10 лет (с 1993-го по 2004 год), а также по кинофильмам "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх".

Кроме того, он озвучивал популярные мультфильмы "Атлантида: Затерянный мир" и "Стальной гигант".

В 2000 году Джон Махони стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США, напоминает ТАСС. Он также дважды был номинирован на премию "Эмми" и "Золотой глобус" (за работу во "Фрейзере"), а в 1986 году получил премию "Тони" за достижения в театральной области.