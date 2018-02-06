Именем Романа Филипова назовут улицы во Владивостоке и Калининграде

Сразу в двух городах России — Калининграде и Владивостоке — планируют назвать улицы именем погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова. Пилот был сбит террористами и подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.

Сегодня правительство Крыма почтило минутой молчания память майора Романа Филипова. О том, каким он был, вспоминают его сослуживцы.

"Когда узнал — слезы накатились, тяжело…" — поделился сослуживец Филипова Денис Хижняк.

К зданию Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве люди продолжают нести цветы в память о погибшем летчике. Перед зданием Министерства фотографии Романа Филипова, рядом с ними — охапки алых гвоздик и роз, сообщает "Россия 24".

В Севастополе десятки людей минувшим вечером пришли к мемориалу авиаторам Черноморского флота — там прошла акция памяти. Из зажженных свечей выложили силуэт штурмовика Су-25, на котором летал Роман Филипов.

Самолет Су-25, которым управлял Филипов, был сбит над Идлибом из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот успел катапультироваться и вступил в бой с боевиками. В Сети накануне появилось видео последних минут жизни пилота. На записи можно разобрать последние слова Романа Филипова: "Это вам за пацанов!"