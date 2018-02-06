Тема:
Мозг человека и животных 6 часов назад
Опасное для человека состояние мозга позволяет дятлам держать сокрушительный удар
При долблении дерева дятлы спокойно выдерживают нагрузку, которая в 10 раз превышает достаточную для сотрясения мозга человека.
Фото Martin Mecnarowski/Wikimedia Commons.
В 2003 году гонщик Кенни Брак при столкновении его автомобиля со стеной испытал перегрузку в 214 g (в 214 раз больше силы притяжения Земли). Это стало рекордным значением, после которого человеку удалось выжить. А теперь представьте себе сверхзвуковой самолёт, который на полной скорости врезается в скалу. Именно такую перегрузку в 1200 g испытывает дятел, когда бьёт клювом по стволу.
Долгое время считалось, что невероятная способность "держать удар" кроется в строении черепа. И инженеры давно ориентируются на анатомию головы дятлов при проектировании новых шлемов. Однако как показывает новое исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, всё самое интересное в прямом смысле следовало искать глубже.
"При создании спортивной экипировки были задействованы самые разные достижения, основанные на анатомических особенностях и биофизике дятлов. Потому что предполагалось, что они не повреждают мозг, когда долбят дерево. Странно, что никто никогда не изучал мозг птиц, чтобы проверить, не получают ли они какие-либо травмы", – рассказывает руководитель работы Питер Каммингс (Peter Cummings) из Бостонского университета.
Чтобы найти ответы на свои вопросы, исследователи позаимствовали образцы мозга птиц из коллекций Филдовского и Гарвардского музеев и провели их детальный анализ. Для этого они изготавливали тончайшие срезы и окрашивали их ионами серебра. Особый интерес у биологов вызывало накопление так называемого тау-белка, который обволакивает нейроны подобно изоляции электрического кабеля.
В умеренных количествах этот белок полезен, так как защищает нервные клетки и обеспечивает их стабильную работу. Но при повышении допустимого уровня он портит связи между нейронами и нарушает работу мозга, ставя под удар когнитивные, эмоциональные и моторные функции, по крайней мере, у человека.
В ходе анализа учёные также сравнивали уровень тау-белка у дятлов и чёрных дроздов. В результате оказалось, что белок гораздо интенсивнее накапливается именно в центральной нервной системе дятлов, но, похоже, они не испытывают от этого ни малейшего дискомфорта.
"Первые дятлы появились 25 миллионов лет назад, и если бы, долбя кору, они каждый раз получали черепно-мозговую травму, разве смогли бы мы увидеть их сегодня? – поясняет Каммингс в пресс-релизе. – Есть вероятность, что тау-белок у дятлов является защитной адаптацией, а вовсе не патологией".
Авторы работы считают, что результаты их исследования, так или иначе, обязательно принесут пользу людям. И если уж чрезмерное накопление тау-белка может выполнять не только разрушительную, но и защитную функцию, то существует вероятность отыскать новые способы борьбы с нейродегенеративными заболеваниями человека, такими как болезни Альцгеймера, Паркинсона и многими другими.
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"1 сутки назад
-
Травма головы может спровоцировать развитие деменции даже через 30 лет5 суток назад
-
"Клетки тревожности" мышей помогут людям справиться с постоянным беспокойством5 суток назад
-
Великие умы мыслят одинаково: у близких друзей обнаружены сходства в активности мозга6 суток назад
-
Медики: излишек сахара вреден для мозга9 суток назад
-
Кошки делятся на "правшей" и "левшей" по половому признаку13 суток назад
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- В Kia подтвердили, что покажут новый Ceed весной
-
Больной умер после отказа скорой ехать к нему и совета выпить анальгин
- На МКС попробовали сыграть в бадминтон. Видео
- Москвичи закидывают яйцами ночных снегоуборщиков
- Тарантино объяснил, зачем плевал на Уму Турман
- Трижды муж Валерий Баринов едва не остался отцом-одиночкой
- Город в Техасе атаковали полчища черных птиц. Видео
-
Рынки: обвал, паника и хаос
- Самые сильные падения рынков в истории
- Рогозин: пора прекратить бесконтрольную продажу ОПК
- Украина увеличила экспорт пчел, пауков и мотыльков
- В России введут новые правила маркировки молока
-
Сергей Рябков рассказал об исках России к США
- Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи
- На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым
- Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев
- Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова летчика-героя
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018-м
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
-
"Яндекс" нашел на Павелецкой площади неизвестный водоем
- Красноярскому авиадебоширу грозит уголовное дело
- Снег в Москве убирают круглосуточно
- Фрески на "Киевской" стали причиной ожесточенных споров
- В Подмосковье жильцам пытаются сдать квартиры без отопления
- Дворы у метро "Ховрино" превратились в стихийную парковку
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Клан клином: в Дагестане начались аресты, отставки и назначения
Путин получил удостоверение кандидата в президенты
Летчику Филипову присвоено звание Героя России
МОК убежден, что CAS примет решение в его пользу
Доллар снова будет сильным. Почему
10 городов с самым загрязненным воздухом в мире
Самые влиятельные главы регионов в январе 2018 года
Вонь полигона "Кучино" зарегистрируют новые датчики
Подстреленный волк набросился на охотника
На востоке Словакии бушует эпидемия сифилиса
СПЧ просит прокуратуру защитить Васю Ложкина
На МКС впервые состоялся турнир по бадминтону. Видео
Недоношенные дети имеют меньше друзей
ФАС одобряет снятие наличных в кассах магазинов
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Катю Кочубееву
Техасский город атаковали полчища черных птиц. Видео
В Kia подтвердили, что покажут новый Ceed весной
Программа "60 минут по горячим следам"
МВД рассказало о методах угона машин в России
"Плюшевый монстр": реакция 7-летней девочки и взрослого
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере