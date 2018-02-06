Песков: Россия может размещать оружие где угодно в пределах своей территории

Россия никому не угрожает и имеет полное право размещать свое оружие в любой точке на свой территории. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о появлении в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер". При этом он добавил, что базирование российских боевых машин в российском же регионе "вряд ли должно быть поводом для беспокойства кого-то".

Напомним, вчера глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что ОТРК "Искандер" разместятся в Калининградской области "на постоянной основе". Они переназначены для уничтожения инфраструктуры вероятного противника рядом с границами России, добавил депутат.

Появление "Искандеров" вызвало бурную реакцию в НАТО и странах Балтии. Так, Североатлантический альянс поспешил заявить, что российские комплексы, способные нести тактические ядерные заряды, не снизят напряженность в регионе. А министр обороны Литвы Раймундас Кароблис объявил, что ОТРК – это дополнительная головная боль для НАТО и нужно искать ответные решения.

ОТРК "Искандер-М" – ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения особо важных объектов противника. Его радиус действия достигает 500 километров, а боевая часть может весить 480 килограммов.

Из открытых источников известно, что существует как минимум два варианта "Искандеров" для российских вооруженных сил. Первый – с двумя квазибаллистическими ракетами. То есть летят они не по параболе, а постоянно маневрируют, чтобы уклониться от систем ПРО.

Второй – с двумя крылатыми ракетами. Как считают эксперты, это сухопутная версия комплекса "Калибр". Поэтому западные военные предполагают, что реальная дальность действия этой модификации "Искандера-М" не 500 километров, а более 2 тысяч.