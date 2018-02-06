Глава Дагестана видит премьером министра экономики Татарстана

Премьером Дагестана Владимир Васильев хочет сделать министра экономики Татарстана Артема Здунова. Его кандидатуру временно исполняющий главы Дагестана внес на рассмотрение Народного собрания. Назначение премьера республики народные избранники Дагестана рассмотрят 7 февраля.

Артем Здунов родился в Казани в 1978 году. Выпускник Казанского государственного финансово-экономического института, кандидат экономических наук. Пост министра экономики Татарстана занимал с октября 2014 года. До этого несколько лет являлся заместителем министра экономики республики.

Ранее Васильев отправил кабинет министров Дагестана в отставку, а временным исполняющим обязанности премьер-министра назначил Анатолия Карибова, напоминает "Интерфакс".

Утром 5 февраля были задержаны несколько высокопоставленных дагестанских чиновников. Среди них временно исполнявший обязанности правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество"). Бывшие дагестанские чиновники похищали из бюджета выделяемые на социальные программы деньги. При этом Абдусамад Гамидов жил во дворце, где хранил внушительный арсенал оружия, включая золотой пистолет ТТ.

Все задержанные чиновники отправлены под конвоем в Москву. Здесь они уже дали первые признательные показания.

В Кремле также прокомментировали массовое задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что нельзя говорить о политическом кризисе в республике, речь идет о системной работе правоохранительных органов.