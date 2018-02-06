Тарантино сожалеет о ДТП, но душил цепью Уму Турман с ее согласия

Режиссер Квентин Тарантино отреагировал на откровения Умы Турман о том, что она едва не погибла в аварии во время съемок фильма "Убить Билла".

Ранее актриса сообщила, что она слышала, будто автомобиль был неисправен, но Тарантино уверял, будто с машиной все в порядке, а за рулем должна находиться именно она, а не каскадер. Видео этого ДТП несколько дней назад появилось в Сети и СМИ.

После бурных споров она согласилась, но в итоге врезалась в дерево и получила ушибы, сотрясение мозга и серьезные травмы.

В интервью изданию Vulture Тарантино признался, что "это одно из самых больших сожалений" в его жизни. Он сказал, что режиссеры иногда учатся чему-то "через ужасные ошибки".

Тарантино также разъяснил, зачем душил Турман цепью и плевал на нее. Режиссер заявил, что это было нужно в рамках сценария, и делалось с согласия актрисы.

Также он прокомментировал слова Умы Турман о домогательствах к ней со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Режиссер уверяет, что когда узнал об этом, то его версии событий не поверил и заставил Вайнштейна извиниться перед актрисой.