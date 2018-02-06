В Подмосковье задержаны серийные грабители магазинов

В Солнечногорском районе Подмосковья задержаны подозреваемые в серии разбойных нападений на магазины. Вооружённый налёт на одну из торговых точек попал в объектив камеры наблюдения.

Преступник открыл в помещении стрельбу из пистолета, напугав продавца, перепрыгнул через прилавок и забрал деньги из кассы. На улице его ждал сообщник на автомобиле.

Именно благодаря записи грабителей удалось найти и задержать. В ходе обысков у них изъяли оружие, боеприпасы и муляжи гранат. Теперь им грозит до 15 лет колонии.