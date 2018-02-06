Отец полковника Захарченко признался в растрате и возместил ущерб

Виктор Захарченко признал себя виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство". Он согласился возместить причиненный им ущерб. Виктор Захарченко — отец полковника Дмитрия Захарченко. Последний известен тем, что в квартире его сестры были обнаружены и изъяты 9,5 миллиарда рублей. Кроме того, полковник делал щедрые подарки своим подругам.

Следствие считает, что Захарченко-старший был трудоустроен в МИА-банк фиктивно. За время своей псевдоработы в банке он получил 4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. Соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб. Последний арестован заочно и объявлен в международный розыск. Владимир Корьевкин и Захарченко-старший взяты под стражу. Вину Корьевкин не признает, заявил в суде его адвокат Вячеслав Леонтьев.

Ущерб, нанесенный МИА-банку Корьевкиным, оценивается в полтора миллиона рублей, поскольку этот фигурант дела вскоре после трудоустройства Виктора Захарченко ушел из этой кредитной организации.