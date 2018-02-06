Расстрел зрителей на петушиных боях в Мексике попал на видео: шесть человек погибли, 14 пострадали

Нападение на зрителей подпольных петушиных боев закончилось смертью шестерых человек, в том числе 15-летнего подростка. Еще 14 раненых, среди которых двое детей в возрасте 7 и 10 лет, попали в больницу. Жестокую расправу сняли камеры наблюдения.

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 4 февраля, в штате Чиуауа (Chihuahua) на севере Мексики, в помещении бывшего пивного склада.

На кадрах видно, как вооруженные люди в масках и капюшонах заходят в зал и открывают огонь по всем присутствующим, а затем быстро покидают помещение.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники предполагают, что нападение было совершено участниками группировки La Linea — боевого крыла "Нового картеля Хуареса", ведущего ожесточенную войну с наркокартелем "Синалоа". Всего нападавших было шестеро, никто из них не был опознан.

Уличная группировка La Linea известна своей жестокостью. Ее члены обезглавливают врагов, уродуют их тела и выбрасывают трупы в публичных местах.