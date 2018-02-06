Президент Польши подпишет закон о запрете "бандеровщины"

Польский президент Анджей Дуда во вторник заявил, что намерен подписать закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, но направит его на рассмотрение Конституционного суда страны, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в конце января сенатом Польши был принят закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент. Еще на стадии парламентской работы над проектом появилась негативная реакция на Украине, в Израиле, в США.

Так, в Тель-Авиве опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, ранее выразило несогласие с польским законом, потребовав его пересмотреть, и обвинив авторов в покушении на историческую правду.

Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения Варшавы.

Между тем Верховная рада выразила разочарование и обеспокоенность принятием Сеймом и сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, касающихся действий и идеологии украинских националистов, передает "Интерфакс".