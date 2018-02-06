Российские военные попросили турецких коллег помочь вернуть обломки Су-25

Министерство обороны РФ запросила у Турции помощь в возвращении обломков сбитого в Сирии Су-25. Российские военные рассчитывают получить остатки двигателя боевого самолета. Проанализировав его повреждения можно будет установить, какой переносной зенитный ракетный комплекс был использован против штурмовика. А потом и выяснить, где сделали ПЗРК и как он попал в Сирию.

Российский Су-25 был сбит 3 февраля во время патрулирования района деэскалации Идлиб. Зенитная ракета попала штурмовику в правый двигатель. Пилот, Роман Филипов, до последнего пытался удержать машину в воздухе, однако в итоге был вынужден катапультироваться. На земле он попал в окружение террористов, получил тяжелое ранение и взорвал себя гранатой.

Ответ российских военных последовал незамедлительно. По скоплению террористов в Идлибе был нанесен массированный удар высокоточным оружием, который уничтожил более 30 боевиков.

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Романа Филипова к званию Героя России.