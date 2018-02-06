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6 февраля 201816:23 Александра Афанасьева

Отреставрированные фрески на "Киевской" стали причиной ожесточенных споров

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Среди пассажиров метро разгораются споры по поводу восстановленных панно на станции "Киевская". Многие обратили внимание, что после реставрации некоторые изображения стали выглядеть иначе. Где-то фигур стало больше, а у одной из девушек вместо венка на голове появился платок. Как преобразились исторические фрески, и с чем связаны перемены?

Станция метро "Киевская" отреставрирована два года назад, но особую популярность обновленные фрески обрели сейчас. В соцсетях бурно обсуждают, что изменилось.

"На станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии зачем-то закрасили старые фрески и вместо них нарисовали новые картинки", — пишет один из пользователей Facebook.

"Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок "Киевской", украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. Может быть, вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход!" — приводит возможное объяснение пользователь в "Твиттере".

В московском метро объяснили: фреске вернули исторический облик. На фотографии 1954 года танцующая девушка действительно в платке. Изменилась не только она, но и другие работы — они были приведены к первоначальным эскизам. Вот, например, фреска под названием "Детский сад": здесь появился четвертый ребенок.

"Была обнаружена графья, которая четко доказывала присутствие еще одной фигуры на этой композиции. Сначала были выполнены пробные раскрытия, чтобы убедиться, что под поздними записями присутствует живописный авторский слой", — рассказывает художник-реставратор Михаил Семагин.

Исторически достоверным стало панно "Железнодорожники". В период борьбы с культом личности паровоз утратил свое имя — ИС, инициалы Иосифа Сталина. Практически каждому декоративному фрагменту реставраторы вернули утраченные детали.

"Реставраторам пришлось бережно, слой за слоем, убирать поздние наслоения, поздние дорисовки. Именно благодаря их работе сегодня эта станция радует нас тем первоначальным обликом, какой задумали авторы", — говорит руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы Алексей Емельянов.

А авторами были мастера суриковской школы. Среди них — востребованные в те времена художники Виктор Коновалов, Игорь Радоман и лауреат Сталинской премии Григорий Опрышко.

В лепных медальонах — 24 фрески. На них изображены студенты и трудящиеся, танцоры и музыканты, энергетики и ученые-химики. А западный торец станции украшает большое панно, изображающее гуляния в день 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Станция "Киевская" Арбатско-Покровской линии была открыта в 53-м. При облицовке использовались только дорогие материалы: пилоны и путевые стены из белого мрамора, пол из серого гранита. Главный цветовой акцент — бордовый керамический фриз, который подчеркивает геометрию станции. Архитекторы стремились создать торжественную атмосферу сталинского барокко.

"Я это называют стадией пламенеющего барокко. Это были молодые архитекторы, только что окончившие Московский архитектурный институт, но они были учениками очень крупного мастера метростроения Алексея Николаевича Душкина, он взял их к себе в мастерскую. Это Марковский, Лилье, Литвинов, Доброковский", — рассказывает профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина.

Это панно восстановили пять лет назад. Из-за протечек оно полностью обрушилось и разбилось на мелкие фрагменты. Воссоздавать пришлось по крупицам.

Текст: "Вести-Москва"

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