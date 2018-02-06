На юго-востоке Москвы в шахту лифта упали двое рабочих

При падении в шахту лифта на стройплощадке на юго-востоке Москвы пострадали двое рабочих, передает РИА Новости.

По информации экстренных служб, ЧП произошло на стройплощадке по адресу улица Газгольдерная, 12. По предварительным данным, при падении в шахту рабочие получили травмы средней степени тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины произошедшего.