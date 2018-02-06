Водитель разбившегося в Ленобласти автобуса не имел права перевозить пассажиров

Владелец микроавтобуса Ford Transit, который ранним утром во вторник попал в смертельное ДТП недалеко от Тихвина, не имел лицензии на пассажирские перевозки, сообщает "Интерфакс". Следовавший мимо водитель снял видео последствия аварии, жертвами которой стали девять человек.

"Погибших в микроавтобусе девять, но сам он восьмиместный", — отметил собеседник агентства, уточнив, что рейс осуществлялся нелегально.

По предварительным данным, около 06:20 утра на объездной дороге в 10 километрах от Тихвина микроавтобус вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveco. Все находившиеся в салоне Ford люди, в том числе 40-летний водитель, погибли на месте. Искореженную машину спасателям пришлось разрезать на части, чтобы достать тела.

На месте аварии обнаружены череповецкие путевые листы, которые, по данным источника, не имеют отношения к маршруту, хотя вологодские водители постоянно заезжают в Череповец за пассажирами по пути в Петербург или Вологду.

По данным 47news.ru, разбившийся микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Вологды, в парке у которого 10 автомобилей. На протяжении последних пяти лет коммерсант заключал контракты с военным комиссариатом области на перевозку призывников.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Прокуратура Ленобласти взяла расследование ДТП на особый контроль.