Телефонный террорист "заминировал" отделение "Ситибанка"

В Москве аноним сообщил в полицию, что во всех отделениях "Ситибанка" якобы заложены взрывные устройства. В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию. В отделениях банка работают полицейские и кинологи со служебными собаками.

Кроме того стражи порядка пытаются установить, кто именно сообщил о бомбах.

"Установлено, что звонил мужчина с неизвестного номера телефона", — рассказала ТАСС источних в правоохранительных органах. Личность звонившего выясняется.

Между тем, в самом "Ситибанке" Вестям.Ru сообщили, что было эвакуировано одно отделение на улице Профсоюзной. В настоящий момент все отделения работают в штатном режиме.