Трижды муж Валерий Баринов рассказал, как долгие годы был отцом-одиночкой

Судьба народного артиста России Валерия Баринова подтверждает в очередной раз, что талантливый человек может добиться большого успеха, будучи рожденным и в обычной глухой деревне в самой простой семье.

Уже в шесть лет, в 1952 году, он растрогал до слез зрителей — фронтовиков на финальном концерте-смотре районной художественной самодеятельности, прочитав стихотворение о войне.

А затем, будучи рабочим сцены в театре и хористом в одном из спектаклей, Баринов случайно получил свою первую роль. Это произошло на техническом прогоне спектакля "Антигона", когда режиссер попросил подменить актера, которому никак не давалась роль вестника.

Баринов исполнил монолог блестяще – и был утвержден на эту, свою первую, роль. Затем были Ленинград, Москва – и успех Валерия Баринова как актера.

А вот в семейной жизни долгие годы были нелады. Об этом актер не любит рассказывать публично, но для "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" он сделал исключение.

В этой программе Баринов рассказал, что первый брак с Еленой Вановской длился всего несколько дней. О причинах развода напрямую актер не хочет говорить до сих пор, хотя хорошие отношения с Еленой он поддерживает до сих пор.

Недолгим было счастье и в браке со второй женой Татьяной. Они в итоге расстались, но именно Татьяна подарила Баринову сына Егора, который после развода родителей остался жить с отцом.

Сейчас актер признается: многие годы, воспитывая сына, он был уверен, что останется отцом-одиночкой. Но в одной общей компании именно сын Егор познакомил отца с Еленой.

Валерий признается: они долго привыкали друг к другу, но Елене удалось растопить израненное сердце Баринова, и он сделал ей предложение. Они поженились, и вскоре у них родилась дочь Саша.

После всех испытаний в семейной жизни актер призывает женщин беречь своих мужчин. А еще он рассказывает о том, почему сын остался с ним, а не матерью, как получилось, что у Баринова три дня рождения, и какую роль в его жизни сыграл трамвай номер семь.