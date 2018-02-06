"Первые - о главном": 10 лет назад в эфир вышли Вести FM

Юбилей у одной из самых популярных радиостанций страны. Ровно 10 лет назад в эфир вышли Вести FM — изначально информационная служба вещала на Москву и Петербург, сегодня ее слушают уже более чем в 70 городах России.

Десять лет назад позывные тогда еще новой, а сегодня самой известной радиостанции России полностью изменили представление о радиовещательном пространстве государства. Первый эфир состоялся в Москве, а сегодня Вести FM слушают по всей стране.

"Круглосуточное вещание. Каждые полчаса выпуски новостей. У них есть свое время, своя аудитория", — рассказал заместитель директора Дирекции информационного вещания Вести FM Николай Осипов.

Ведущие Вести FM — ее узнаваемый профиль и яркая харизма. Жесткий и бескомпромиссный Евгений Сатановский с программой "От двух до пяти", Дмитрий Михеев с вот уж действительно "Железной логикой" — и по названию, и по сути аргументации в дискуссиях. Ироничный и блистательный Владимир Соловье, что в утренних ток-шоу "Полный контакт" материализует фактически видимое поле энергии.

Мы говорим людям правду, мы даем людям возможность услышать разные точки зрения. Мы всегда доставляем людям новости, успеваем их проверить. А потом — наши голоса.

Еще в 2016 году радиостанция стала абсолютным лидером среди информационных радиостанций по численности суточной аудитории. Визитная карточка — новости, прямые трансляции важнейших событий в России и мире, их детальная экспертная оценка. А еще у Вести FM самая большая корреспондентская сеть из всех радиостанций страны. И вот какое это редчайшее мастерство всего творческого коллектива — сделать круглосуточное вещание абсолютно плавным. Синтезировать в единый круглосуточный новостной поток десятки имен, событий, включений, ретроспектив и оценок. Динамика и темп, пульс великой страны.

"Весь эфир — это восемь включений в течение часа. Космос, ядерная энергетика, политика. И вам нужно все это обеспечить экспертами. Они должны вовремя выйти, рассказать", — говорит шеф-редактор Вести FM Лариса Мироночева.

Международная политика и мировая экономика, события в России и мире, спорт, высокие технологии, актуальная культура. Любая информация — это не просто набор событий, а трансляция определенной миссии. У Вестей FM она есть.

"Мы не только очень информационная, но, наверное, сейчас единственная консервативная патриотическая радиостанция. В хороших смыслах слова", — считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Технологически Вести FM — это тоже российский лидер. Его вещание — чистый сигнал, который покрывает множество больших городов и совсем крошечных населенных пунктов. А все вместе — люди, техника и концепция — и есть та золотая формула синергии, эфирного успеха, что позволяет радиостанции в полной мере соответствовать ее гордому слогану: "Первые — о главном".