МОК убежден, что CAS примет решение в его пользу

Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация не боится решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и уверена в своей позиции. Ранее 32 российских спортсмена подали апелляции на недопуск к Олимпийским играм.

"Мы не боимся и ожидаем решения, мы уверены в своей позиции, — сказал Адамс, которого цитирует ТАСС. — Вы видели отчет госпожи Фурнейрон, которая отметила, что дело каждого спортсмена рассматривалось анонимно. Была проделана действительно огромная работа. Мы сделаем все необходимое, чтобы открыть путь на Игры только для чистых спортсменов, мы убеждены в нашей позиции".