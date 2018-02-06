И пострелять, и поснимать. Российские инженеры рассказали о разработке необычных гранат

Гранаты с видеокамерами и генераторами помех могут войти в арсенал автоматического гранатомета АГС-40 "Балкан". Его калибр, а это 40-миллиметров, позволяет разместить внутри боеприпаса самую разную начинку. Правда, пока российские конструкторы сконцентрированы на запуске в серию традиционных осколочно-фугасных гранат. Так как "Балкан" может встать на вооружение российской армии уже в этом году, рассказал агентству ТАСС глава Научно-производственного объединения "Прибор".

Граната с видеокамерой – боеприпас, конечно, необычный, но совсем не бесполезный. Например, у российских саперов есть так называемое досмотровое устройство "Сфера". Это шар размером с теннисный мяч, в который встроены микрофон, подсветка и четыре камеры. Они дают круговой обзор.

Центр тяжести "Сферы" расположен так, чтобы она, как неваляшка, всегда вставала в одно положение, поэтому устройство можно буквально как гранату забрасывать в окна зданий или бойницы и смотреть, что там находится.

АГС-40 "Балкан" –скорострельный автоматический гранатомет. Вместе со станком он весит 32 килограмма, то есть меньше, чем даже тяжелый пулемет калибром 12,7 миллиметра. При этом дальность стрельбы оружия достигает 2500 метров, а в минуту это оружие выпускает до 400 зарядов. Вести огонь из "Балкана" можно как короткими сериями по 5-10 выстрелов, а можно разрядить всю коробку на 20 гранат одной очередью.

Основное назначение АГС-40 – уничтожение пехоты противника в укрытиях. Так как стреляет он не только прямой наводкой, но и "навесом". То есть в окопе или за стенкой спрятаться от его гранат не получится.