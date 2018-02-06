Дагестанские министры отправятся в московские СИЗО

Экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов заранее узнал о предстоящем задержании и успел отправить жену с детьми в другой город. Бывшего врио главы правительства Дагестана обвинили в хищении бюджетных средств.

"Я за день знал, что ко мне придут с обысками, что меня хотят задерживать", — сказал Гамидов в Басманном суде Москвы. – Я уже год-полтора года знал, что под меня копают".

Как отмечает ТАСС, Гамидов попросил отпустить его под домашний арест. "Я, занимая такую должность, понимаю всю ответственность. Считаю, это излишняя мера — арест, зачем пугать моих детей, семью?" – сказал он.

Однако суд счел, что бывшего врио премьера Дагестана лучше отправить в СИЗО. "Ходатайство органов предварительного следствия подлежит удовлетворению", — заключил он и заключил Гамидова под стражу на 2 месяца.

Заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев также отверг обвинения в мошенничестве. "Я себя виновным не признаю. Ни в какой организованной группе я не участвовал, все другие задержанные равно удалены от меня", — сказал он.

Тем не менее, суд не прислушался и к словам зама Гамидова и также заключил его под стражу до 5 апреля, как и просило следствие. До этого на такой же срок был арестован первый фигурант "дагестанского дела" — бывший республиканский министр образования Шахабас Шахов.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. По предварительным данным, сумма ущерба от действий чиновников при реализации социальных программ превышает 95 миллионов рублей.

Врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов (его под стражу пока не заключили), а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны и этапированы в Москву 5 февраля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

Вечером 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку.