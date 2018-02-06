ФАС одобряет снятие наличных в кассах магазинов

Федеральная антимонопольная служба России положительно оценивает возможность снятия наличных в кассах магазинов.

Ведомство пришло к выводу, что такой сервис не приведет к нарушению антимонопольного законодательства и при этом будет стимулировать развитие безналичных платежей. Об этом рассказала ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Разработкой этой технологии в России занимается платежная система Mastercard. Она уже проводила тесты с несколькими банками, включая ВТБ и "Русский стандарт". В Mastercard считают, что доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и активнее пользуются именно картой для оплаты покупок. Это стимулирует развитие безналичной экономики.

Несколько пилотных проектов провел также Сбербанк. Сервис будет доступен только для держателей его карт и только в тех торговых точках, которые он обслуживает. Mastercard предлагает схему, при которой для снятия денег с карты нужно будет совершить покупку в магазине. В Сбербанке же считают, что снятие денег в кассе будет возможно и без покупки товара.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что такую систему смогут внедрять крупнейшие банки, так как это связано с затратами.